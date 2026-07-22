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Gaziantep'te araç menfeze uçtu: 3 yaralı

Gaziantep'te araç menfeze uçtu: 3 yaralı
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Gaziantep'te kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze uçan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze uçan araçtaki 3 kişi yaralandı. Kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıktı. Kontrolü kaybolan araç savrularak yol kenarındaki menfezde ters döndü. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir anda kontrolden çıkan aracın savrularak menfeze uçma ve ters dönme anları yer aldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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