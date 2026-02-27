Gaziantep'te kırmızı ışık ihlali yapan 6 bin araca 18 milyon TL ceza

Gaziantep'te son bir hafta içerisinde kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 6 bin 705 araca, 18 milyon 225 bin 457 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kırmızı ışık ihlali yapan araçlara yönelik denetim yaptı. Denetimler sonucunda, son bir hafta içerisinde kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 6 bin 705 araca, 18 milyon 225 bin 457 TL cezai işlem uygulandı. Araçların kırmızı ışık ihlal anları ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve emniyet dron kameralarına yansıdı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı