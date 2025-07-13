Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 şahıs yakalandı

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Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şehitkamil, İslahiye ve Oğuzeli ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.U., R.Ç., H.D., Ş.Y. ve S.D. isimli 5 şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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