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Gaziantep'te 63 Yıl Ceza Alan 23 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te 63 Yıl Ceza Alan 23 Şüpheli Yakalandı
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Gaziantep’te polis ekiplerince yapılan operasyonda çeşitli suçlardan toplam 63 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 23 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan operasyonda çeşitli suçlardan toplam 63 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 23 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere özel harekat ve dron destekli baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda, dolandırıcılık suçundan 5, hırsızlık suçundan 4, uyuşturucu suçundan 3, yağma suçundan 2 ve diğer suçlardan 9 olmak üzere toplam 63 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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