Gaziantep’te 11 Yıl Hapis Cezası Olan İki Firari Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 11'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şehitkamil ve Nizip ilçelerindeki çalışmalar sonucunda, bilişim sistemleri ile dolandırıcılık suçundan 6 ayrı suç kaydı ve 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. isimli şahıs ile resmi belgede sahtecilik suçundan haklarında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı