Gaziantep’te 11 Yıl Hapis Cezası Olan İki Firari Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
Gaziantep’te jandarma ekipleri, bilişim sistemleri dolandırıcılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarından toplam 11’er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahsı Şehitkamil ve Nizip’te düzenlenen operasyonlarla yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te çeşitli suçlardan 11'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şehitkamil ve Nizip ilçelerindeki çalışmalar sonucunda, bilişim sistemleri ile dolandırıcılık suçundan 6 ayrı suç kaydı ve 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. isimli şahıs ile resmi belgede sahtecilik suçundan haklarında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı