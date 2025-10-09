Gaziantep'te Kaza: Servis Aracı Eve Çarptı, 3 Yaralı

Gaziantep'te kaza yapan araçlara çarpmamak için ani manevra yapan bir servis bir eve çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Özdemir Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 55 H 5636 plakalı otomobil ile 25 LT 802 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Sürücüler, araçlarını yol kenarına çekip durumu kontrol etmek isterken, bu sırada hızla gelen 27 AGG 778 plakalı servis, kaza yapan araçlara çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan servis, şarampole uçarak bir eve çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP