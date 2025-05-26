Gaziantep'te Kaybolan Onurcan İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Gaziantep'te Kaybolan Onurcan İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki Onurcan Özdemir'i bulmak için gerçekleştirilen arama çalışmaları, karadan ve havadan aralıksız olarak sürüyor. Dalgıç ekipler ise Fırat Nehri'nde tarama yapıyor.

Gaziantep'te kaybolan Onurcan'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları ekiplerin karadan adım adım, havadan ise İHA ve dron ile aralıksız devam ediyor. Fırat Nehri'nde de dalgıç ekiplerce çalışma yapılıyor.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü ailesiyle fıstık tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları devam ediyor.

Aramalar 51 saattir havadan, karadan ve nehirden devam ediyor

Ekiplerin yaklaşık yaklaşık 51 saattir aralıksız sürdüğü arama çalışmaları karadan AFAD, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından, havadan ise İHA ve dron ile yapılıyor. Aramalar çerçevesinde, küçük çocuğun kaybolduğu köye yakın noktada olması nedeniyle Fırat Nehri'nde dalgıç ekiplerce çalışma yapılıyor.

Aramalar sırasında her noktaya titizlikle bakılırken küçük Onurcan'a dair herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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