Kesinleşmiş 10'ar yıl cezayla aranan 2 şahıs yakalandı

Gaziantep'te, kasten yaralama ve kasten öldürme suçlarından kesinleşmiş 10'ar yıl hapis cezası bulunan iki şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te kasten yaralama ve kasten öldürme suçlarından kesinleşmiş 10'ar yıl hapis cezalarıyla aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nizip ve Şahinbey ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde, kasten yaralama ve kasten öldürme suçlarından hakkında 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. ve M.Ö isimli şahıslar yakalandı.

Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
