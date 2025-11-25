Gaziantep'te Karısını Öldüren Koca, Polis Ekipleri Tarafından Vurularak Yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde karısını öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı koca, polis ekiplerince silahla vurulduktan sonra yakalandı. Hastaneye kaldırılan zanlının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zehra Özkan (45) şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı kocası Recep Özkan (48) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Üç çocuk annesi kadın, daha sonrasında Nizip ilçesinde amcasının evinde yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde eve gelen koca Recep Özkan, boşanma aşamasındaki karısını silahla vurarak öldürdükten sonra kaçtı.

Karısını öldüren zanlı, polis tarafından vurularak yakalandı

Karısını öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı kocayı yakalamak için Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu olay yerine yakın bir noktada kıstırılan zanlı, teslim olmayı reddedip ekiplere karşılık verme teşebbüsünde bulununca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hafif yaralanan zanlı, ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı kocanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP