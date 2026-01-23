Haberler

Gaziantep'te karbonmonoksit gazından etkilenen 9 kişilik ailenin imdadına UMKE yetişti

Güncelleme:
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişilik aile, karlı yolları aşarak kırsal mahalleye ulaşan UMKE tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından önce 112 Acil Sağlık ekiplerine, sonra da hastaneye yetiştirildi.

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişilik aile, karlı yolları aşarak kırsal mahalleye ulaşan UMKE tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından önce 112 Acil Sağlık ekiplerine, sonra da hastaneye yetiştirildi.

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Kar yağışı nedeniyle özellikle kırsal mahallelere ulaşımda sıkıntılar yaşanırken sabah erken saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbar ekipleri harekete geçirdi. Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Sülüklü Mahallesi'nde dede, nine, anne, baba ve 5 çocuktan oluşan 9 kişilik ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarını alan komuta merkezi, bölgeye hemen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yönlendirdi. Karla kaplı zorlu yolları aşarak kırsal mahalleye ulaşan UMKE ekipleri, sobadan zehirlenen 9 kişilik aileyi ilk müdahalenin ardından ana yolda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri de zehirlenen aileyi hastaneye ulaştırdı. Hastanede tedavisi devam eden aile üyelerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
