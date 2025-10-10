Gaziantep'te Kamyonet Şarampole Uçtu: 2 Ağır Yaralı

Haberler

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir kamyonet şarampole uçtu. Araç içinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Karkamış ilçesi kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, seyir halindeyken kontrolden çıkıp savrularak yol kenarındaki şarampole uçtu. Kaza sonrası kamyonet içerisinde bulunan Ahmed Muhammed ve Mehmet Alkanat isimli 2 kişi aracın ön kısmında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin adına Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıları durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
