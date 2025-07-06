Gaziantep'te Kahvehanede Silahlı Tartışma: 62 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te bir kahvehanede çıkan tartışmada kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan şahıs, 12 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 23 Haziran tarihinde Şahinbey ilçesi Göllüce Mahallesi Trenli Sokak'ta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, V.Ö. isimli şahıs ile kahvehane sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.Ö., yanında bulunan tabanca ile kahvehaneye rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan 3 mermi o sırada kahvehanede oturan Yusuf Çetin'e (62) isabet etti. Sırtından vurulan Çetin ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Çetin'i ambulansla hastaneye götürdü. Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen 12 günlük yaşam savaşını kaybetti. Çetin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 62 yaşındaki Yusuf Çetin'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Diğer yandan saldırıyı gerçekleştiren cinayet zanlısı V.Ö.'nün tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - GAZİANTEP