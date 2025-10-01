Gaziantep'te Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 2.3 milyon adet makaron, gümrük kaçağı sigara ve nargile tütünü gibi çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıklara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 2 milyon 340 bin adet makaron, 24 bin 830 adet gümrük kaçagı sigara, 40 kilo 500 gram nargile tütünü ve 55 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa