Gaziantep'te Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıklara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 2 milyon 340 bin adet makaron, 24 bin 830 adet gümrük kaçagı sigara, 40 kilo 500 gram nargile tütünü ve 55 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP