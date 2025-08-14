Gaziantep'te Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 4 Kurusıkı, 2 Ruhsatsız Tabanca ve 11 Bin Fişek Ele Geçirildi
Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda 4 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca ve 11 bin 993 fişek ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, belirlenen bir iş yerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 11 bin 993 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
