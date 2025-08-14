Gaziantep'te Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 4 Kurusıkı, 2 Ruhsatsız Tabanca ve 11 Bin Fişek Ele Geçirildi

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda 4 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca ve 11 bin 993 fişek ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik operasyonda 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 11 bin 993 adet fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, belirlenen bir iş yerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 11 bin 993 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
