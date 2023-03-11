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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda akaryakıt, nargile tütünü ve nargile likitti ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda akaryakıt, nargile tütünü ve nargile likitti ele geçirildi Gaziantep'te 2 iş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı akaryakıt, nargile tütünü ve nargile likitti ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda akaryakıt, nargile tütünü ve nargile likitti ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 iş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı akaryakıt, nargile tütünü ve nargile likitti ele geçirildi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yerine operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyondaki aramalarda 5 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt, 160 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 40 litre gümrük kaçağı nargile likitti ve 4 adet fiber tank ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Operasyon Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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