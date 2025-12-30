Gaziantep'te kaçak silahları toprağa gömen 2 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 2 AK-47 tüfek ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda, toprağa gömülü silah ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kent genelinde kaçakçılıklara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında bir ev ve ahırda arama yapan ekipler, bahçede toprağa gömülü halde 2 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 15 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP