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Gaziantep'te jandarma operasyonlarında 27 hırsızlık şüphelisinden 15'i tutuklandı

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Gaziantep'te jandarma operasyonlarında 27 hırsızlık şüphelisinden 15'i tutuklandı
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Gaziantep'te jandarmanın son bir ayda düzenlediği operasyonlarda 19 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 27 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken 12 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlar sonucu yakalanan hırsızlık şüphelisi 27 şahıstan 15'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ekim ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çok sayıda çalışma yapıldı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda 19 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 27 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 12'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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