Gaziantep'te Jandarma'nın 'Çember' Operasyonları: 2429 Gözaltı, 132 Tutuklama

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin Ekim ayında yaptığı 'çember' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 429 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 132'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çok sayıda 'çember' operasyonu yapıldı. İl genelinde JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 429 şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 132'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP