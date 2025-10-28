Gaziantep'te İzinsiz Avlanan Şahıs Hakkında İdari İşlem Yapıldı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Karkamış ilçesinde avlanma izni olmadan avlandığı tespit edilen bir kişiye idari işlem uyguladı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Gaziantep'te avlanma izni almadan avlandığı tespit edilen şahıs hakkında jandarma ekiplerince idari işlem yapıldı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Karkamış ilçesinde önleyici kolluk devriyesi icra etti. Devriyesi çerçevesindeki kara avcılığı kontrol ve denetimi faaliyeti sırasında avlanma izni almadan avlandığı tespit edilen A.K. isimli şahıs hakkında idari işlem yapıldı.
Denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa