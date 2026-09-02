Gaziantep'te kavşak kazası: 5 yaralı

Gaziantep'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkçalı yönünden gelen Ünal K. (43) idaresindeki 46 NF 316 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak isterken M.A. (37) yönetimindeki 27 BFL 048 plakalı araçla çarpıştı.

Meydana gelen kazada 27 BFL 048 plakalı aracın sürücüsü M.A. ile yanındaki E.Ş. (87) ve H.Ş. (46) ile 46 NF 316 plakalı otomobil sürücüsü Ünal K. ve eşi Meryem K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların bilinçlerinin açık olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı