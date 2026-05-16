Gaziantep'te iki traktör kazası: 2 çiftçi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde meydana gelen iki ayrı traktör kazasında 2 çiftçi hayatını kaybetti.

İlk olay, Şehitkamil ilçesi kırsal Arıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Taha Pekmezci (78) idaresindeki 27 AJ 959 plakalı traktör, tarla sürümü esnasında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Taha Pekmezci traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan Pekmezci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

İkinci kaza ise, Nurdağı ilçesi kırsal Bademli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adil Başpınar idaresindeki 46 AGB 266 plakalı traktör, tarla sürümü sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Adil Başpınar, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde traktör sürücüsü Başpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yeri ve adli tıpta tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Her iki kaza ile ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

