Haberler

Gaziantep'te iki traktör kazası: 2 çiftçi hayatını kaybetti

Gaziantep'te iki traktör kazası: 2 çiftçi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde tarla sürümü sırasında meydana gelen iki ayrı traktör devrilme kazasında 78 yaşındaki Taha Pekmezci ile Adil Başpınar hayatını kaybetti. Olaylarla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Gaziantep'in Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde meydana gelen iki ayrı traktör kazasında 2 çiftçi hayatını kaybetti.

İlk olay, Şehitkamil ilçesi kırsal Arıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Taha Pekmezci (78) idaresindeki 27 AJ 959 plakalı traktör, tarla sürümü esnasında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Taha Pekmezci traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan Pekmezci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

İkinci kaza ise, Nurdağı ilçesi kırsal Bademli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adil Başpınar idaresindeki 46 AGB 266 plakalı traktör, tarla sürümü sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Adil Başpınar, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde traktör sürücüsü Başpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yeri ve adli tıpta tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Her iki kaza ile ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu

Bir dönem sona erdi! Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Erdoğan'a CHP'den geçişler soruldu, verdiği cevap çok konuşulur
Fenerbahçe'de ayrılık! Sessiz sedasız ülkeden bile gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Sessiz sedasız ülkeden bile gitti
Pekin'deki Trump-Şi zirvesinden yansıyan fotoğrafa 'Liyakat' tepkisi

Dev zirveden tartışma yaratan fotoğraf: Herkes aynı detaya takıldı
Eyfel Kulesi’ne Filistin bayrağı asıldı, 6 kişi gözaltına alındı

Filistin Bayrağı Paris'in simgesinde dalgalandı
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız daha geliyor

Ve Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar