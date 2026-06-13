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Jandarmadan huzur-güven uygulaması: 176 aranan şahıs yakalandı

Jandarmadan huzur-güven uygulaması: 176 aranan şahıs yakalandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen huzur-güven uygulamasında 6 bin 260 kişi ve 2 bin 760 araç sorgulandı, 176 aranan şahıs yakalandı. Uygulamada uyuşturucu madde ve kaçakçılık suçlarına yönelik önlemler alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan huzur-güven uygulamasında 176 aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık suçları başta olmak üzere kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesi amacıyla huzur-güven uygulaması yaptı. Mülki ve adli makamların koordinesinde il genelinde icra edilen uygulamaya 38 asayiş timi, 8 trafik timi, 5 JASAT, 4 narkotik köpek unsuru ve 34 güvenlik korucusu katıldı.

İcra edilen huzur güven uygulamasında 6 bin 260 şahıs ile 2 bin 760 araç sorgulanarak 176 aranan şahıs yakalandı, 29 araç trafikten men edildi, 37 gram kubar esrar ile 35 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Uygulama esnasında 12 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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