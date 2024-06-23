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Gaziantep'te Horoz Dövüştürerek Kumar Oynatanlara İşlem Yapıldı

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynanmasına yönelik çalışma yaparak 2 şüpheli hakkında işlem yaptı. Ayrıca kumar oynayan 15 kişiye 96 bin 375 TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'te horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynatan 2 şüpheli hakkında işlem yapılırken, kumar oynayan 15 şahsa ise 96 bin 375 TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışma neticesinde horoz dövüştürerek kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Kumar oynayan 15 şahsa 96 bin 375 TL idari para cezası uygulandı.

Dövüştürülen 15 horoz ise hayvan barınağına teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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