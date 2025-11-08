Haberler

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 19 şahıs yakalandı

Güncelleme:
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarda yakalanan hırsızlık şüphelisi 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eylül ayında meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonları sonucunda 10 ayrı hırsızlık olayında 19 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheli şahısların bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda ise, 1 Adet tekne motoru, 135 ster meşe/çam odunu, 3 adet elektrikli soba, 1 adet kamera, 1 adet inverter, 3 adet jenetatör, 130 kg zeytin, 500 bin TL değerinde inşaat malzemesi ve çeşitli muhtelif eşyalara el konularak sahiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
