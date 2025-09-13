Haberler

Gaziantep'te Hırsızlık Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Hırsızlık Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı
Gaziantep'te jandarma ekipleri, hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.K. isimli şüpheliyi Nizip ilçesinde yakaladı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.K. isimli şahıs, Nizip ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
