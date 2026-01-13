Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
Gaziantep'te hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan B.Ç. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Gaziantep'te hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç. isimli şahıs, Nurdağı ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa