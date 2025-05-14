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Gaziantep'te Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Gaziantep'te hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş cezası bulunan K.B. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş cezayla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde başta hırsızlık olmak üzere 13 ayrı suçtan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B. isimli şahıs, Yavuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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