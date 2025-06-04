Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonunda 34 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonunda 34 Şüpheli Tutuklandı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, Mayıs ayında meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 47 şüpheliden 34'ü tutuklandı. Operasyonlar JASAT ve OYİ destekli özel timler tarafından yapıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin Mayıs ayındaki hırsızlık olaylarına yönelik operasyonlarda yakalanan 47 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mayıs ayı içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin desteğiyle yapılan operasyonlarda 17 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 47 şüpheli yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 47 şüpheliden 34'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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