Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 19 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince hırsızlık suçlarına yönelik son bir ayda yapılan operasyonlarda yakalanan 27 şüpheli şahıstan 19'u tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kasım ayı içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çok sayıda çalışma yapıldı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin yaptığı çalışmalar neticesinde, 15 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili 27 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi. - GAZİANTEP