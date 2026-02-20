Haberler

Gündüz vakti girdikleri evdeki 2 kadını darbettiler: Kadınlardan birinin durumu ağır

Gaziantep'te gündüz vakti bir eve giren hırsızlar, direnen iki kadına saldırarak ağır yaralanmalarına sebep oldu. Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te gündüz vakti hırsızlık için bir eve girdiği iddia edilen şahıslar, evde bulunan 2 kadını darbetti. Olay sonrası kaçan şahısların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Olay, Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi Attaroğlu sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık amacıyla gündüz vakti bir eve giren şahıslar, evde bulunan ve kendilerine direnen 2 kadına saldırdı. Şüpheli şahıslar tarafından boğulmaya çalışılan Emine Y. (52) isimli kadın ağır yaralanırken, darbedilen ve ismi öğrenilemeyen diğer kadın da yaralandı. Olay sonrası şüpheli şahıslar kaçarken, çevredeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emine Y. ile diğer yaralı kadın, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Emine Y.'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olay sonrası mahallede geniş güvenlik önlemi alan ve incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
