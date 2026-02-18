Gaziantep'te hatalı park eden araçlara 9 milyon 795 bin TL ceza

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde hatalı park eden 8 bin 532 araç sürücüsüne 9 milyon 795 bin 352 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hatalı park denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde son bir hafta içerisinde hatalı park eden 8 bin 532 araca 9 milyon 795 bin 352 TL cezai işlem uygulandı.

Emniyet, yaya geçitleri, engelli rampası ve kaldırımlara araçların park edilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı