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Gaziantep'te Güneş Apartmanı'nın B Blok'u yıkıldı

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Gaziantep'te yer alan ve 4 bloktan oluşan Güneş Apartmanı'nın B Blok'una önce 'az hasarlı' raporu verilmişti. Komşuların tartışmasına neden olan ve itirazlarının ardından binanın yıkımına karar verilirken, yaşanan tartışmanın ardından binanın yıkımı gerçekleşti.

9 katlı Güneş Apartmanı saniyeler içerisinde yıkıldı

Komşular arasında 'ağır hasarlı', 'az hasarlı' tartışmasıyla gündeme gelen Güneş Apartmanı yıkıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yer alan ve 4 bloktan oluşan Güneş Apartmanının B Blok'una önce 'az hasarlı' raporu verilmişti. Komşuların tartışmasına neden olan ve itirazlarının ardından binanın yıkımına karar verilirken, yaşanan tartışmanın ardından binanın yıkımı gerçekleşti.

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde hasar gören 4 bloktan oluşan 9 katlı Güneş Apartmanı'nda hasar tespit çalışması yapıldı. Alınan bilgiye göre, 8 katlı Güneş Apartmanı B Blok'a önce "az hasarlı" raporu verildi. Komşular arasında tartışmaya neden olan ve itirazları sonucunda ise yıkım kararı verilirken, yaşanan tartışmanın ardından binanın yıkımı saniyeler içerisinde gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Güneş 3. Sayfa Haberler

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