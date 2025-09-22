Gaziantep'te Gençlerin Trafikteki Akrobatik Bisiklet Gösterisi
Gaziantep'te bir grup genç, İpek Yolu üzerinde araçların arasında bisiklet sürerek tehlikeli hareketler yaptı. Bu durum, hem kendi güvenliklerini hem de sürücülerin can güvenliğini riske attı.
Gaziantep'te bir grup genç, gece saatlerinde İpek Yolu üzerinde araçların arasında bisiklet sürerek canlarını hiçe saydı.
Gaziantep'te trafikte akrobatik hareketler yapan gençler, sürücüleri korkuturken hem kendi canlarını hem de diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye attı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bisikletlilerin araçların arasına hızla girip çıktığı ve akrobatik hareketlerle riskli anlar yaşattığı görüldü. - GAZİANTEP
