Gaziantep'te Gençlerin Trafikteki Akrobatik Bisiklet Gösterisi

Gaziantep'te bir grup genç, gece saatlerinde İpek Yolu üzerinde araçların arasında bisiklet sürerek canlarını hiçe saydı.

Gaziantep'te trafikte akrobatik hareketler yapan gençler, sürücüleri korkuturken hem kendi canlarını hem de diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye attı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bisikletlilerin araçların arasına hızla girip çıktığı ve akrobatik hareketlerle riskli anlar yaşattığı görüldü. - GAZİANTEP