Gaziantep'te Fırat Nehri'nde kaybolan çocuğun cenazesi çıkarıldı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuğun cenazesi, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

Olay, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Ahmet K., serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Suda kaybolan çocuğu bulmak için çalışma yapan ekipler, kısa süre sonra cansız bedeni sudan çıkardı. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP