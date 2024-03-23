Gaziantep'te firari jandarma çember operasyonu ile yakalandı

Gaziantep'te, 3 ayrı silahlı yağma suçundan 19 yıl cezası bulunan firari jandarma ekiplerinin çember operasyonu ile yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çember operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 3 ayrı silahlı yağma dosyasından hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. isimli şahsın saklandığı adres tespit edildi. Şüpheli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon ile yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP