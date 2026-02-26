Haberler

Gaziantep'te 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
