Gaziantep'te feci kaza: İşçi servisi ile tır çarpıştı, 9 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te işçi taşıyan servis ile tır çarpıştı. Meydana gelen kazada 9 işçi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı 5. Organize sanayi 83525 nolu cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen işçi servisi ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tır çarpıştı. Meydana gelen kazada 9 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralanan işçileri çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.