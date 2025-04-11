Gaziantep'te Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te feci kaza: Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza sonrası hafif ticari araç alev topuna döndü

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra yol kenarına savrulan hafif ticari araç alev topuna döndü. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, İslahiye-Kilis karayolunu kırsal Yolbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 ACU 75 plakalı Chevrolet marka otomobil ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobil hurda yığınına dönerken yol kenarına savrulan hafif ticari araç ise alev topuna döndü.

2 araçta 1'er kişi hayatını 1'er kişi yaralandı

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin değerlendirmelerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan 2 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.