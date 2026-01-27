Haberler

Gaziantep'te evin bodrumundan 4 ruhsatsız silah çıktı

Güncelleme:
Gaziantep'te polis ekiplerinin yaptığı operasyonda bir evin bodrum katında 4 adet ruhsatsız silah bulundu. Operasyonda ele geçirilenler arasında otomatik tabanca, ruhsatsız tabanca, tüfek ve fişekler yer aldı. Ev sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında, evin bodrum katında gizli 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine bir evde operasyon yaptı. Operasyonda evin bodrum katında 1 adet otomatik tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek 4 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirildi.

Ev sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
