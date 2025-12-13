Gaziantep'te 37 düzensiz göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 37 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Adli mercilere sevk edilen organizatörlerden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik önleyici kolluk devriyesi icra edildi. İslahiye, Nizip ve Oğuzeli ilçelerindeki devriye ve yol kontrol faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan 3 ayrı araç içerisinde 37 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu tespit edilen M.U., Z.Y. ve Ş.T. isimli 3 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü M.U. ve Ş.T. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi, Z.Y. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 3 araca el konuldu. - GAZİANTEP