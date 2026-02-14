Haberler

Düğün salonu önünde silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Düğün salonu önünde silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir düğün salonu önünde silahlı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Volkan D. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası saldırganlar kaçarken, polis geniş güvenlik önlemleri aldı ve soruşturma başlattı.

Gaziantep'te düğün salonu önünde silahlı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Volkan D. isimli şahıs, sokaktaki bir düğün salonu önünde kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası Volkan D. ağır yaralanırken saldırganlar ise hızla olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için de çalışma ve soruşturma başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe

Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları baskın seçime gitmede yeni halka

Arıkan'dan bakan atamalarıyla ilgili çarpıcı yorum: Her an olabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
BBP Genel Başkanı Destici'den Mesut Özarslan'ın istifasına çarpıcı yorum

BBP Genel Başkanı Destici'den Mesut Özarslan'ın istifasına çarpıcı yorum
Cristian Baroni maç biter bitmez telefona sarıldı

Maç biter bitmez telefona sarıldı