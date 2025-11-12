Gaziantep'te Dronlarla Metruk Alan Denetimi

Gaziantep'te risk teşkil eden metruk alanlardaki denetimlerde dronlar kullanılmaya başlandı. Polis ekipleri, özellikle can güvenliği riski taşıyan alanlara girmeden önce dron destekli denetim yaparak tedbir alıyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, envanterinde yer alan gece görüş, yüz tanıma, silah tanıma, sesli komut verme özellikli 4K HD çekim yapabilen 33 adet dronu icra edilen faaliyetlerde aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Polis ekipleri, bu çerçevede, can güvenliği açısından girilmesi risk teşkil eden metruk alanlardaki denetimleri özellikli dronlar ile yapıyor.

Ekipleri, risk taşıyan alanlara girmeden önce dron destekli denetim yaparak tedbir alıyor. - GAZİANTEP