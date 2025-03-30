Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

Türk büyükelçiliği önünde Türkiye'ye tehditler savurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan, bayram mesajında cezaevindeki İmamoğlu'na yüklendi
Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam

Özgür Özel'den Silivri kapısında sert çıkış: Ölümü göze alırım...

Gaziantep'te Domuz Sürüsü Paniğe Neden Oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'nde ormanlık alanda görülen domuz sürüsü, bölge halkında endişeye yol açtı. Domuzların tarım arazilerine zarar verebileceği ve mahalleye inebileceği korkusu taşınıyor, vatandaşlar yetkililerden önlem bekliyor.

Gaziantep'te domuz sürüsü böyle görüntülendi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'nde ormanlık alanda görülen domuz sürüsü paniğe neden oldu.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'nde ormanlık alanda domuz sürüsü vatandaşlar tarafından fark edildi. Mahalle sakini, karşılaştığı sürüyü cep telefonuyla kaydederek ilginç anları saniye saniye görüntüledi. Ormanda dolaşan domuz sürüsü, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölge halkında tedirginliğe yol açtı.

Domuzların tarım arazilerine zarar verebileceği ve mahalleye inebileceği yönündeki endişeler dile getirilirken, yetkililerden gerekli önlemlerin alınması talep edildi.

Gaziantep'te Domuz Sürüsü Paniğe Neden Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.