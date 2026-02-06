Haberler

Nakliyeciler Odası Başkanı Kaya'dan 6 Şubat depremleri anma mesajı

Güncelleme:
Gaziantep Nakliyeciler Odası Başkanı Ahmet Kaya, 6 Şubat 2023 depreminin yıl dönümünde yayımladığı mesajda hayatını kaybedenleri andı ve birlik olmanın önemine vurgu yaptı.

Gaziantep Nakliyeciler Odası Başkanı Ahmet Kaya, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Kaya, mesajında depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andığını belirterek, "6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felaket, hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. Kaybettiğimiz canlarımızı unutmadık, unutmayacağız. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Depremin ardından gösterilen dayanışmanın önemine dikkat çeken Kaya, "Bu acı bize birlik ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Devletimiz ve milletimiz el ele vererek yaraları sarmaya devam ediyor" dedi.

Başkan Ahmet Kaya, mesajını "Deprem gerçeğini unutmadan, daha güvenli yarınlar için hep birlikte sorumluluk almaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
