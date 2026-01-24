Gaziantep'te korkutan iş yeri yangını: 2'si ağır 6 kişi dumandan etkilendi

Gaziantep'te bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangınında 2'si ağır 6 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Alaybey Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin depo kısmında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına 6 araç ve 15 personelle müdahale ederek önce kontrol altına aldı sonra da söndürdü. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi ise olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 6 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP