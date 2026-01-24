Haberler

Gaziantep'te korkutan iş yeri yangını: 2'si ağır 6 kişi dumandan etkilendi

Gaziantep'te korkutan iş yeri yangını: 2'si ağır 6 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Durumu ağır olan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangınında 2'si ağır 6 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Alaybey Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin depo kısmında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına 6 araç ve 15 personelle müdahale ederek önce kontrol altına aldı sonra da söndürdü. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi ise olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 6 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var

Türkiye'nin gündemine oturan skandalda yeni gelişme! Şimdi hesap vakti
Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?

Maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa...
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı