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Gaziantep'te Define Kazısı Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'te Define Kazısı Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı
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Gaziantep'te, izinsiz kaçak kazı yapan bir kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma, tarihi eser kaçakçılığına karşı önleyici çalışmalar yapıyor.

Gaziantep'te define bulmak amacıyla izinsiz kaçak kazı yapan şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında, Nizip ilçesinde önleyici kolluk devriyesi icra edildi. Devriyesi esnasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen M.Ö. isimli şüpheli suçta kullandığı dedektör ve kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Suçta kullanılan dedektör ve kazı malzemesine el konularak şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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