Gaziantep'te Boğulma Olayı: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Boğulma Olayı: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 16 yaşındaki Mustafa Yılmaz, akıntıya kapılıp boğuldu. Olay yerine gelen ekipler, Yılmaz'ı 3 saat sonra buldu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Nizip ilçesinin kırsal Samandöken Mahallesi yakınlarında bulunan Fırat Nehri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için arkadaşlarıyla beraber nehre giren 16 yaşındaki Mustafa Yılmaz, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yılmaz'ın kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucunda Yılmaz'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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