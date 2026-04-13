Gaziantep'te bin 500 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince bir depoya yapılan operasyonda bin 500 litre sahte zeytinyağı ile sahte zeytinyağı yapımında kullanılan 18 kilo kimyasal madde ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde H.S. isimli şahsa ait depoya operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon çerçevesinde iş yerine ait depoda piyasaya sürülmek üzere satışa hazır halde bin 500 litre sahte zeytinyağı ile 18 kilo sahte zeytinyağı yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

Yakalanan H.S. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alınarak sahte ürünlere el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı