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Gaziantep'te Arkadaş Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te Arkadaş Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 4-5 kişilik arkadaş grubu arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 21 yaşındaki Yusuf Yürgüç hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te arkadaş grubu arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4-5 kişilik arkadaş grubu arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Gruptakilerin silah ve bıçak kullanması sonucu Yusuf Yürgüç (21) isimli genç bıçakla, Vedat G. isimli şahıs ise silahla yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan durumu ağır olan Yusuf Yürgüç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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