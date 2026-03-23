Gaziantep'te jandarmanın bayram denetimlerinde 119 aranan şahıs yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, bayram tatili boyunca gerçekleştirdiği trafik ve asayiş denetimlerinde 119 aranan şahsı yakaladı. 499 araç kontrol edildi, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bayram süresince yaptığı trafik denetim ve uygulamalarında çok sayıda araç, şahıs ve mesken sorgulanarak 119 aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 günlük bayram tatili süresinde vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesi, trafik kazalarının önlenmesi, asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetim ve uygulama faaliyeti icra etti. Faaliyette 499 araç, 6 adet dron, asayiş, trafik ve otoyol jandarması timlerinden oluşan bin 611 personel yer aldı.

Gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda 81 bin 250 şahıs, 24 bin 626 araç sorgulandı, 288 iş yeri, 147 metruk bina ile 117 park kontrol edilerek 119 aranan şahıs yakalandı. Uygulama sonucunda 32 yabancı uyruklu şahsa izin belgesiz seyahat etmekten adli ve idari işlem uygulanırken 26 gram esrar, 29 gram metamfetamin ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
